Количество штурмов увеличилось, РФ наращивает темпы наступления - Генштаб

Существенное увеличение атак было зафиксировано на Краматорском направлении.

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РФ наращивает темпы наступления на фронте / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты наращивают темпы наступления и штурмов. Враг пытается прорвать оборону украинских военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Только за день россияне атаковали 95 раз.

"С начала дня враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику", - говорится в сообщении. видео дня

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 4 раза атаковали украинские позиции в районе Волчанска и Липцов. На Купянском направлении враг 10 раз пытался штурмовать позиции у Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Там до сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Лиманском направлении российские оккупанты в течение дня 10 раз атаковали в районах Тернов, Макеевки и Грековки. Один бой еще продолжается. Шесть штурмов было на Северском направлении у Верхнекаменского и Роздоловки. Две атаки были отбиты, еще 4 - до сих пор продолжаются. Ситуация на этом направлении напряженная.

Существенное увеличение атак было зафиксировано на Краматорском направлении. Там произошло 17 атак. Россияне пытаются прорвать оборону в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Северного, Андреевки и Богдановки.

Зато было зафиксировано уменьшение темпов наступления на Покровском направлении. С начала суток удалось отбить 36 атак, шесть из которых еще продолжаются.

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Россия ведет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.

После длительного затишья российские войска активизировались на Торецком направлении.

План РФ - разрезать группировку ВСУ, которая удерживает позиции от Купянска до Кременной, на два участка, и контролировать зону Боровой, усложнив логистику наших группировок, отметил эксперт Сергей Згурец.

Тем временем в Волчанске продолжаются уличные бои, ситуация напряженная. Украинские защитники стабилизировали линию фронта по реке Волчья.

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