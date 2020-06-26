Коллапс железной дороги: Саакашвили выдал негативный прогноз для Украины

Саакашвили выдал негативный прогноз для Украины / УНИАН

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и руководитель Исполнительного комитета Офиса простых решений (ранее ‒ Национальный совет реформ Украины) Михаил Саакашвили заявил о том, что уже в июле 2020 года Украине грозит коллапс железнодорожных перевозок.

Свой прогноз он озвучил в эфире украинского телевидения.

К будущему коллапсу ж/д перевозок, как считает Саакашвили, приведут невысокие зарплаты в Наблюдательном совете "Укрзализныци" и отсутствие "единого авторитета" в госкомпании.

Читайте такжеРаспад Украины: Саакашвили озвучил мрачный прогноз по будущему страны"В сталинское время наверное расстреливали бы за это, за саботаж. Локомотивом управляет одно звено, вагонами - другое, движением - третье и они не могут договориться. Там нет единого авторитета. Там нет начальника уже давно. Все, кто был до этого ‒ проворовались. Сейчас Наблюдательный совет должен избрать начальника, но в ближайшие дни они массово собираются подать в отставку, потому что их не устраивает внутренняя ситуация и их не устраивают их зарплаты. И вы серьезно будете мне говорить, что вы за $1500 наймете хорошего менеджера, который не сможет своему ребенку мороженое купить?", ‒ считает Саакашвили.

По мнению Саакашвили, нынешняя ситуация в Укрзализныце, скорее всего, приведет к коллапсу железнодорожных перевозок.

"К концу июля железная дорога Украины может остановится. Разгар летного сезона, перевозок пшеницы и т.д. Все к этому идет. И мне кажется, что они (члены набсовета ‒ Главред) брошены на произвол судьбы. Я что-то не вижу, чтобы этим кто-то занимался", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявлял о том, что в Украине нет государства и государственной структуры. А есть группы чиновников и у каждой такой группы ‒ свой руководитель