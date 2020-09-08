"Колоссальное давление КГБ": соратники Колесниковой сообщили о ее судьбе

Антон Родненков и Иван Кравцов / УНИАН

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пока не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

"Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном (Родненковым - ред.) такие вопросы обсудить", - сказал Кравцов, сообщает Укринформ.

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков добавил: "Ну пока что у нас таких планов нет".

Они также предположили, что белорусский оппозиционер Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в комитете государственной безопасности Беларуси. "На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными способами", - сказал Родненков.

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Напомним, ранее Кравцов и Родненков рассказали о выдворении в Украину из Беларуси.

По их словам, Марию Колесникову насильно посадили в машину, при этом она сопротивлялась.