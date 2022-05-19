Командование "зажимает" боевые выплаты: рашисты отказываются умирать в Украине и бегут с фронта

Личный состав врага деморализован, рассказали в Генштабе ВСУ.
Российские оккупанты деморализованы, несут значительные потери и отказываются воевать в Украине.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
"Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не осуществляются", - сказано в сообщении.
Отмечается, что личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.
"Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск", - добавили в Генштабе.
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Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.
Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.
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