Конституционный суд признал законным запрет в Украине сериалов и фильмов из РФ

Кадр из сериала "Не родись красивой" / телеканал "СТС"

Конституционный суд Украины признал вполне законным "черный список" лиц, угрожающих безопасности страны (который составляет Министерство культуры) и запрет на показ российских фильмов на территории Украины. Об этом написала на своем канале в мессенджере Telegram представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Она говорит, что в минувший вторник, 21 декабря, КСУ принял решение по представлению 47 народных депутатов, которое касалось положений законов "О теле- и радиовещании" и "О кинематографии". Суд признал конституционными положения закона, которые:

не допускают трансляцию фильмов и телепередач, в которых участвует человек, внесенный в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности;

предусматривают составление списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины;

запрещает трансляцию фильмов, созданных на территории государства-агрессора, в том числе тех, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий.

Как объяснила Совгиря, решение Конституционного суда означает, что эти положения законов останутся в силе.

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Напомним, 3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список артистов, представляющих угрозу национальной безопасности. В дополненный перечень попали 32 российских актера.

До того, 6 июля, в Украине запретили демонстрировать семь фильмов и сериалов российского и украинского производства. В первую очередь легендарный мелодраматический сериал нулевых годов "Не родись красивой".

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