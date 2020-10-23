Копы задержали вандала, который помочился на портреты Небесной Сотни – фото "героя"

Парень объяснил свои действия алкогольным опьянением / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали вандала, которий справил нужду прямо на аллее Героев Небесной Сотни перед портретами погибших на Майдане Незалежности в Киеве. Им оказался 21-летний студент столичного вуза.

Задержанный объяснил свое поведение алкогольным опьянением, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении уголовного преступления по факту хулиганских действий задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в полиции.

В рамках досудебного расследования, которое открыто по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

Студенту грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним: