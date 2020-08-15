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В Украине резко возросло число тяжелобольных с COVID-19: тревожные цифры Минздрава

15 августа 2020, 11:54

За сутки в Украине были госпитализированы 333 человека с коронавирусом.

коронавирус в Украине
В Украине растет число зараженных COVID-19 / УНИАН

За сутки в Украине зафиксировано 1847 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является очередным антирекордом.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга.

"У нас в Украине очередной антирекорд по количеству больных: 1847 человек заболели за прошедшие сутки. Из них 106 детей, а также 59 медицинских работников", - отметил он.

По его данным, за минувшие сутки были госпитализированы 333 человека.

"Если сравнить цифры с тем, что было месяц назад, 15 июля, то в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении находились 3935 человек, а сегодня - 5754 человека. То есть за месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, сейчас +1819. И именно по этим цифрам мы видим резкий рост числа больных COVID-19 – и не просто случаев, которые мы фиксируем каждый день, а и тяжелое течение болезни, потому что в больницах находятся именно такие люди", - сказал Степанов.

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Он сообщил, что за последние сутки в Украине зарегистрировано 33 летальных случая, выздоровели - 633 человека.

Напомним, в Украине коронавирусом заболели 89 тыс. 719 человек.

От коронавирусной болезни выздоровели 47 тыс. 430 пациентов, 2 тыс. 44 умерли.

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