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Врач пояснил, почему в Киеве ослабляют карантин

Врач-эпидемиолог заверил, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная и контролируемая.

24 июня 2020, 20:47
карантин в Украине
Названа причина послабления карантина в столице / УНИАН

В Киеве на смотря на увеличение количества больных коронавирусом все-таки послабили карантинные ограничения.

Такой шаг столичной власти объяснил в эфире Апостроф TV кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог, начальник Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

"Что касается показателей заболеваемости, действительно, абсолютные показатели заболеваемости в городе Киеве высоки. 99 случаев зарегистрировано за сутки. Я хочу напомнить, что в марте-апреле также были зарегистрированы такие показатели - 60-90, но это при проведении 500-600 лабораторных исследований за сутки. Сегодня мы в Киеве проводим около 3 тыс. исследований в сутки, и этот показной действительно с понедельника наконец правильно учтен. Не полностью, а относительный показатель в зависимости от исследований, от обследованных человек в сутки, от населения", - сказал Рубан.

По его словам, в Киеве по относительным показателям ситуация стабильная, контролируемая, нет роста заболеваемости.

"Мы наблюдаем почти с 9 мая устойчивую тенденцию к стабильным показателям госпитализации, тяжелых случаях в реанимации, нагрузке на койко-фонд. Эти показатели колеблются, койко-фонд сегодня заполнен на 37-40%, нагрузка на реанимационный койко-фонд - 50%, каждый день фиксируются пневмонии от 30 до 50%. Этот показатель стабильно высок", - сказал эпидемиолог.

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Он считает, что при таких обстоятельствах в Киеве могут ослабить карантин, но при условиях соблюдения определенных профилактических противоэпидемических мероприятий

"Первая группа риска - рестораны, это детские дошкольные учреждения, учебные заведения, общежития, где мы мониторим ситуацию... В ресторанах может быть низкий показатель заболеваемости, низкий риск. Поэтому в городе Киеве открыты почти все заведения, кроме детских лагерей, зон отдыха... Статистика по коронавирусу в Киеве будет стабильно высокая, может быть колебание показателей заболеваемости", - сказал Рубан.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время срочного заседания Кабинета министров заявил о том, что Украине по факту стартовала вторая волна Covid-19. К этому, по мнению премьера, привело массовое несоблюдение украинцами противоэпидемиологических мероприятий.

коронавирус новости Киева
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