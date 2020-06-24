Украина поднялась на второе место в Европе по приросту заражений Covid-19

Коронавирус в Украине бьет рекорды по количеству больных / УНИАН

В Украине стремительно начался рост заболеваемости Covid-19, и она неожиданно вышла на второе место в Европе по количеству зараженных пациентов.

Как информирует статистика сайта Worldometers, в стране наблюдается наибольший ежесуточный прирост новых инфицированных коронавирусом.

Только за 24 июня в Украине добавилось 940 больных. По показателю прироста мы уступаем только России, которая с огромным отрывом ушла вперед – там за последние сутки добавилось 7176 заражений.

Всего с начала пандемии и до сегодняшнего дня в Украине заболели коронавирусом 39 тысяч человек, что является 35-м местом среди всех стран мира и 12-м показателем в Европе.

В связи с критической ситуацией Украину включили в "красную зону" входят государства, где количество активных случаев заболевания коронавирусом составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. По состоянию на 24 июня в Украине наблюдают 20,554 активных случаев болезни, а на 100 тыс. населения приходится 46,8 активных случаев.

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/ Фото: Worldometers

Коронавирус в Украине

Напомним, в Минздраве заявили о стремительном росте числа пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Ведомство настоятельно призывает украинцев соблюдать профилактические меры во избежание дальнейшего распространения COVID-19 в Украине.

Как ранее сообщалось, в Минздраве рассказали, как с 22 июня изменился алгоритм введения карантинных мер в регионах Украины.