В Минсоцполитики рассказали, каким украинцам положена 100-процентная доплата на карантине

Каким украинцам положена 100-процентная доплата на время карантина / УНИАН

Сразу после того, как Кабинет министров решил выплачивать трехсотпроцентные надбавки медицинским работниками, которые работают с зараженными китайским коронавирусом Covid-19 людьми, в Минсоцполитики утвердили список социальных работников, имеющих право получить стопроцентную доплату на время действия карантина (и в течение месяца после его отмены).

Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники пресс-службы ведомства. Согласно тексту, право на доплату в размере до ста процентов заработной платы имеют:

Педагог социальный / специалист по социальной работе; Специалист по социальной помощи на дому; Социальный сотрудник; Социальный работник; Специалист по физической реабилитации; Практический психолог / психолог.

"Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, которые предусмотрены по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", — рассказали в Минсоцполитики.

Напомним, ранее руководитель Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что в Украине давно назрело введение накопительной пенсионной системы, которую нужно реализовывать за счет и работника, и работодателя.