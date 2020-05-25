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В Минсоцполитики рассказали, каким украинцам положена 100-процентная доплата на карантине

25 мая 2020, 17:10

По словам сотрудников профильного ведомства, есть несколько категорий украинцев, которые имеют право на стопроцентную доплату во время карантина (и месяц после него).

Купюры
Каким украинцам положена 100-процентная доплата на время карантина / УНИАН

Сразу после того, как Кабинет министров решил выплачивать трехсотпроцентные надбавки медицинским работниками, которые работают с зараженными китайским коронавирусом Covid-19 людьми, в Минсоцполитики утвердили список социальных работников, имеющих право получить стопроцентную доплату на время действия карантина (и в течение месяца после его отмены).

Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники пресс-службы ведомства. Согласно тексту, право на доплату в размере до ста процентов заработной платы имеют:

  1. Педагог социальный / специалист по социальной работе;
  2. Специалист по социальной помощи на дому;
  3. Социальный сотрудник;
  4. Социальный работник;
  5. Специалист по физической реабилитации;
  6. Практический психолог / психолог.

"Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, которые предусмотрены по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", — рассказали в Минсоцполитики.

Напомним, ранее руководитель Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что в Украине давно назрело введение накопительной пенсионной системы, которую нужно реализовывать за счет и работника, и работодателя.

новости Украины китайский коронавирус Covid-19 Минсоцполитика
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