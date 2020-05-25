В Минсоцполитики рассказали, каким украинцам положена 100-процентная доплата на карантине

По словам сотрудников профильного ведомства, есть несколько категорий украинцев, которые имеют право на стопроцентную доплату во время карантина (и месяц после него).
Сразу после того, как Кабинет министров решил выплачивать трехсотпроцентные надбавки медицинским работниками, которые работают с зараженными китайским коронавирусом Covid-19 людьми, в Минсоцполитики утвердили список социальных работников, имеющих право получить стопроцентную доплату на время действия карантина (и в течение месяца после его отмены).
Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники пресс-службы ведомства. Согласно тексту, право на доплату в размере до ста процентов заработной платы имеют:
- Педагог социальный / специалист по социальной работе;
- Специалист по социальной помощи на дому;
- Социальный сотрудник;
- Социальный работник;
- Специалист по физической реабилитации;
- Практический психолог / психолог.
"Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, которые предусмотрены по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", — рассказали в Минсоцполитики.
Напомним, ранее руководитель Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что в Украине давно назрело введение накопительной пенсионной системы, которую нужно реализовывать за счет и работника, и работодателя.