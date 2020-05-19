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В Минздраве рассказали, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границу

19 мая 2020, 09:36

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал наиболее вероятные сроки запуска в Украине авиаперелетов за границу.

Самолет
В Минздраве рассказали, когда Украина запустит авиаперелеты за границу / УНИАН

Власти Украины могут разрешить возобновление авиационных перелетов со странами Европы уже с 15 июня 2020 года ‒ но лишь при приемлемой эпидемиологической ситуации (в условиях пандемии китайского коронавируса Covid-19).

Соответствующую информацию озвучил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью порталу The Page.

Чиновник уточнил, что Кабмин уже в самое ближайшее время утвердит документы по возобновлению работы общественного транспорта в Украине. Параллельным путем планируется пустить межобластное сообщение ‒ в том числе и авиационные перелеты по стране. По словам Ляшко, возобновление авиационных перелетов со странами Европейского Союза напрямую зависит от того, какой будет там ситуация с пандемией Covid-19.

"Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", ‒ сообщил он. Ляшко также отметил, что в Минздраве четко следят за динамикой распространения китайского коронавируса и потенциально уже готовы открывать украинские границы.

Напомним, ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в плане открытия границ страны после коронавирусного карантина официальный Киев намерен соотносить свои действия со странами Европы. А те, в свою очередь, точно не откроют свои границы ранее 15 июня 2020 года.

"Никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", — рассказал Кулеба.

китайский коронавирус Covid-19 авиаперелеты Виктор Ляшко пандемия
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