'Кроме Медведева дураков нет': у Зеленского жестко ответили на шантаж РФ вокруг ЗАЭС

Оккупанты РФ захватили Запрожскую АЭС / Фото УНИАН

Россия использует Запорожскую атомную электростанцию как заложника для фиксации оккупированных территорий.

При этом оккупанты хотят выставить Украину агрессором, написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Трудно представить, чтобы член Аль-Каиды или ИГИЛ сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль", - отметил он.

По мнению Подоляка, Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить агрессором.

"Но дураков, кроме Медведева, нет. Единственная угроза для АЭС – россияне-террористы", - добавил советник руководителя ОП.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Напомним, 5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма.

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