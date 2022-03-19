Крым – не часть России и отсутствия единство с лидером: психолог разобрала заявление Путина

Выступление Путина показало, что в РФ нет единства народа - психолог / Reuters

Во время речи президента России Владимира Путина, которую он провозгласил 18 марта на концерте в московских Лужниках, было три настораживающих момента. Он фактически признал, что Крым для россиян – это "они", а не "мы" и цинично процитировал слова Священного Писания, которые больше подходят для Украины. Его речь показала, что у россиян нет единства со своим лидером, как и нации. Об этом заявила политический психолог Светлана Чунихина.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что в своем вступлении глава РФ разграничил жителей оккупированного Крыма и россиян на "мы" и "они".

"Поздравим, говорит, ИХ (крымчан) с праздником. Крымчане – это для русских "они", а не часть, "мы", - отметила психолог.

Кроме того, она указала на циничное цитирование Путиным Священного писания, где сказано о тех, кто отдает душу за своих друзей.

"Процитировал слова из Священного писания христианства "Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих" (там еще про "наших ребят", которые своим телом прикрывают от пули других "наших ребят"). Ага-ага, душу й тіло ми положим, плагиат, однако", - отметила психолог.

Также она акцентировала внимание на том, что на самом деле в России нет единства народа, о чем говорил глава Кремля. Ликование публики на стадионе получилось "асинхронным".

В частности, Путин несколько раз делал длительную паузу, "чтобы народ сообразил, что настало время что-то скандировать".

Психолог считает, что публика в Лужниках была эмоционально включенной, но единения и понимания заявлений российского лидера не было.

"Потому что и нации как таковой нет. Пу постарался. А нет нации – нет и нацлидера. Кто там придумал метафору про курицу с отрубленной головой? Вот в точку", - подчеркнула Светлана Чунихина.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев и Запад работают над новой концепцией глобальной безопасности. По его словам, Путина остановит только сила, в то время как у НАТО такого потенциала нет.