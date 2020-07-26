Гибель 3-летнего сына Сулейманова: появились подробности трагедии

Ребенок пропал 24 июля / facebook.com/crimeansolidarity/

В воскресенье, 26 июля, в Симферопольском районе аннексированного Крыма обнаружили тело 3-летнего Мусы Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Ребенок пропал два дня назад. Мальчика круглосуточно искали около двух тысяч человек.

По информации Крыминформ, которое ссылается на управление российского Следственного комитета в аннексированном Крыму и Севастополе, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ребенка искали около двух тысяч человек / facebook.com/crimeansolidarity/

Ребенка искали около двух тысяч человек / facebook.com/crimeansolidarity/

Ребенка искали около двух тысяч человек / facebook.com/crimeansolidarity/

Ребенка искали около двух тысяч человек / facebook.com/crimeansolidarity/

В пятницу, 24 июля, правозащитники заявили, что пропал Муса Сулейманов, 3-летний сын Руслана Сулейманова.

Известно, что ребенка последний раз видели 24 июля примерно в 17:00. Он игрался в песочнице неподалеку от своего дома. По словам матери мальчика, она ненадолго зашла в дом, но когда вернулась ребенок пропал.Читайте такжеВ Крыму пропал трехлетний ребенок политзаключенного Сулейманова

К поиску Мусы Сулейманова были привлечены около двух тысяч местных жителей. Ребенка искали с применением квадрокоптеров, тепловизоров, также кинологов с собаками.

Отца погибшего ребенка Руслана Сулейманова задержали сотрудники ФСБ в марте прошлого года. Российские силовики обвиняют его в причастности к исламской политической организации Хизб ут-Тахрир, которую в России считают террористической. В Украине и европейских странах организацию признают законной.