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У Зеленского рассказали, как идет работа над возвращением Крыма в Украину

Украина не намерена идти на уступки оккупантам в вопросе поставок воды в аннексированный Крым.

26 июня 2020, 01:38
Крым, Украина
Украина проводит работу над освобождением политзаключенных в Крыму / УНИАН

Представительство президента в АР Крым занимается разработкой стратегии, в рамках которой будет реализовываться политика возвращения аннексированного полуострова в состав Украины. Одной из главных задач является принятие закона о коренных народах Крыма.

Об этом рассказал представитель главы Украинского государства в АР Крым Антон Кориневич, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в данный момент государство возобновило работу в этом направлении, так как Украина обязана иметь свою собственную стратегию по деоккупации полуострова.

"Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна – такая стратегия у государства должна быть", - отметил Кориневич.

Также чиновник акцентировал внимание на том, что в Украине есть три коренных народа – крымские татары, караимы и крымчаки – которые имеют прямое отношение к полуострову Крым. Такую позицию Киев намерен закрепить на законодательном уровне – уже 8 июля в Комитете Рады по правам человека пройдут слушания по данному вопросу.Читайте такжеК чему приведет отмена ВНО для поступающих из Крыма и Донбасса

Кроме того, Кориневич озвучил позицию государства по поводу восстановления водоснабжения в Крым: подачу воды возобновят только после того, как российские войска оставят полуостров. Сейчас вопрос воды является одним из рычагов давления на агрессора.

Напоследок он подчеркнул, что Украина ведет системную работу по освобождению свои граждан, которые незаконно удерживаются в застенках оккупационными властями в аннексированном Крыму. На данный момент это 94 политических заключенных, среди них – 70 представителей крымскотатарского народа.

Как сообщалось ранее, в Крыму зафиксировали рекордную за последние 150 лет засуху. На полуострове катастрофическая нехватка пресной воды.

Вследствие этого Россия, как утверждают в США, может осуществить попытку военного вторжения в Херсонскую область с целью захвата дамбы.

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