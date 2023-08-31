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"Крым станет ловушкой": Жданов спрогнозировал сроки освобождения полуострова

Анна Ярославская
31 августа 2023, 04:30
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Когда ВСУ выйдут на Азовское побережье, нужно будет входить в Крым, считает Олег Жданов.
Олег Жданов, война в Украине
Олег Жданов спрогнозировал сроки освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал сроки освобождения захваченного Россией украинского Крыма.

По его словам, к этому вопросу нужно вернуться в конце октября - начале ноября.

"Тогда мы будем понимать, где находится линия фронта. Если у нас будет достаточно сил и средств, то в ноябре мы выйдем на Азовское побережье. Сходу нужно будет входить в Крым. Тогда это будет вполне возможно, потому что россияне уже испытывают огромные проблемы с логистикой через Крымский мост", - сказал Жданов в интервью Главреду.

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По его словам, возобновление работы паромной переправы говорит о том, что Крымский мост не способен перевозить необходимое российским войскам количество грузов.

"И если Крымский мост еще и добить дальнобойными ракетами и устроить охоту за большими десантными кораблями, которые перевозят военные грузы, Крым превратится в анклав и ловушку для россиян. Полуостров станет островом, и у нас появятся все шансы зайти в Крым и начать освободительную операцию", - объяснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению президента Украины, можно будет "дожать демилитаризацию страны-агрессора России" во временно оккупированном Крыму политическим путем.

По его словам, это можно будет сделать тогда, когда украинские военные выгонят российских захватчиков с юга нашего государства и уже будут стоять на административной границе с оккупированным полуостровом. Это позволило бы уменьшить количество жертв.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то-есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что Силы обороны Украины получили огневой контроль над всем захваченным Крымом. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. По его словам, на балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует подальше держаться от военных объектов.

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война в Украине Олег Жданов новости Крыма война России и Украины
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