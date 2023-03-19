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Кто по закону из мобилизованных в ВСУ может служить по месту жительства: объяснение юриста

19 марта 2023, 09:01
В Украине идет мобилизация из-за войны. Но после призыва в ряды ВСУ некоторые имеют право проходить службу по месту жительства.
Мобилизация
Юрист пояснил, кто из мобилизованных в ВСУ по закону может служить по месту жительства / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Некоторые военнобязанные люди, которые были мобилизованы в ряды ВСУ в рамках военного положения, имеют право проходить службу по месту жительства. Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Итак, в рядах ВСУ могут проходить службу по месту жительства:

  • люди с инвалидностью;
  • многодетные родители;
  • родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.

Но, как сообщает юрист Ростислав Кравец, довольно часто в Украине такие положения закона не соблюдаются. И вышеуказанные категории лиц, к примеру, из западных областей довольно часто попадают служить на Донбасс.

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Но, подчеркнул Кравец, если такой военнообязанный хочет, то он имеет право обратиться с соответствующим рапортом к командиру части и указать, что имеет право служить в регионе, где стоит на учете в ТЦК. И тогда его обязаны перевести в тот регион.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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