Волкер рассказал, зачем России война на Донбассе

Важно, чтобы Украина занимала мирную позицию, считает Курт Волкер / Reuters

Россия вторглась в Украину и оккупировала Донбасс специально, чтобы ослабить страну.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

По его словам, важно, чтобы Украина принимала участие в минских переговорах и занимала мирную позицию.

"Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает Минские соглашения. Важно, чтобы Украина сохранила эту позицию", - сказал Волкер.

Он добавил, что Россия делает все это специально.

"Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает. Если Украина будет развиваться демократически, экономически, интегрироваться с Западом, тогда Россия осознает, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла", - считает Курт Волкер.

Читайте такжеУ Путина кишка тонка идти на Украину войной

Как сообщал Главред, ранее Курт Волкер рассказал, насколько вероятно нападение России на Украину.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.