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Волкер рассказал, зачем России война на Донбассе

План Кремля не сработал.

27 июля 2020, 01:38

Курт Волкер
Важно, чтобы Украина занимала мирную позицию, считает Курт Волкер / Reuters

Россия вторглась в Украину и оккупировала Донбасс специально, чтобы ослабить страну.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

По его словам, важно, чтобы Украина принимала участие в минских переговорах и занимала мирную позицию.

"Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает Минские соглашения. Важно, чтобы Украина сохранила эту позицию", - сказал Волкер.

Он добавил, что Россия делает все это специально.

"Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает. Если Украина будет развиваться демократически, экономически, интегрироваться с Западом, тогда Россия осознает, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла", - считает Курт Волкер.

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Как сообщал Главред, ранее Курт Волкер рассказал, насколько вероятно нападение России на Украину.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.

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