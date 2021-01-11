Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, но действовать начнет только через месяц.
Работникам лабораторий, которые проводят диагностику коронавируса, существенно повысят зарплаты. Такой законопроект подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОПУ.
Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, но действовать начнет только через месяц.
Заработную плату повысят работникам медицинских учреждений, которые оказывают медуслуги, но имеют высшее немедицинское образование, в том числе: биологи, биохимики, бактериологи и другие работники лабораторий, которые проводят диагностику COVID-19, но не получают "коронавирусные" доплаты.
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Отмечается, что закон распространяет на вышеуказанные категории профессионалов социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников.
Со дня вступления в силу этого закона Кабмин должен будет установить доплаты к заработной плате указанным в документе категориям лиц на период действия карантина.
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