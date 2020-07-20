"Проституция была и будет": в Слуге народа предложили легализовать секс-индустрию

В Украине предложили легализовать проституцию / Newsru.co.il

В Украине секс-индустрию необходимо детенезировать, а государство должно взять под контроль эту сферу, заявила народный депутат от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

"Проституция – это такой термин не очень. Секс-индустрия – это одна из старейших, говорят, профессий... Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, (работают) в "черной" части спектра экономики. Они получают прибыль и не платят налоги", – подчеркнула она в интервью Громадське.

Третьякова считает, что секс-индустрию нужно избавить от явлений нравственного характера (унижение, элементы торговли людьми) и лицензировать.

"Их (явления, – ред.) можно убрать, если вывести под прожектор и показать. Есть лицензия, есть медицинские осмотры, есть цивилизованные правила игры, как это происходит. Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать", – сказала она.

"Слуга народа" также рассказала, что работники этой сферы в случае легализации получат социальную защиту.

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"Человек, который работает в этой сфере, будет требовать от государства пенсионное обеспечение, если с ним что-то случится в смысле несчастного случая и это приведет, например, к инвалидности и потребует ухода, то социальные службы будут подключаться", – резюмировала Третьякова.

Напомним, ранее Третьякова угодила в скандал заявив о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала, что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.