Ленд-лиз насыщает Украину оружием, Россия уже хочет перемирия – эксперт

Эксперт оценил поставки США в рамках ленд-лиза / Фото Reuters

Помощь Украине уже поступает. Ленд-лиз – это в большей мере, символическое решение, потому что нормативная база по предоставлению другим странам оружия у США уже наработана, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Это в 1941 году, когда был только принят этот закон, у США не было соответствующей нормативной базы. Тогда у них, например, было запрещено продавать оружие в кредит – нужно было платить за него наличкой. Чтобы устранить это препятствие тогда принимался закон о ленд-лизе", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Помощь Украине поступала и до подписания закона Байденом. Те же гаубицы 155 мм, которые обещали американцы в количестве ста штук, уже в Украине. То есть этот процесс и так запущен, подчеркнул аналитик.

"Ленд-лиз в нынешнее время – это больше символический жест. Да, он убирает некоторые бюрократические процедуры, но они и так уже давно ликвидированы. Насыщение Украины американским оружием уже происходит. Поэтому Россия уже очень хочет перемирия для того, чтобы перегруппировать силы", - добавил Загородний.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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