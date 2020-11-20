Лев с гениталиями: проект нового большого герба Украины спровоцировал скандал в сети

В четверг, 19 ноября, Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования подбило итоги конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины.

Из 112 работ выбрали победителя – им стал заслуженный художник Украины Алексей Кохан, который представил свою версию Большого государственного герба Украины.

Результаты конкурса сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

"Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб", — написал министр.

Общественность резко отреагировала на результаты конкурса - украинцы увидели в большом гербе все, что угодно, но только не то, что задумал автор.

В частности, журналистка Янина Соколова написала разгромную "рецензию" на эскиз-победитель.

"Потрясающий проект герба явило нам государство на 30-м году Независимости. Проект, где наглый лев-одиночка показывает язык Архангелу, который в ответ диковато улыбается, потому что на груди у него, как у корабельного флага, мальтийский крест, а в руках - искривленный ятаган вместо меча (может, это турецкое влияние?). При этом Архангел вцепился-не оторвешь всеми шестью пальцами в доску с трезубом. Видимо, ангелу плоховато, потому что левое крыло у него в два раза меньше правого, а из головы и нимба извилиной тянется-вьется золотая лента", - иронично написала журналистка в Facebook.

"Неужели надо было прожить 30 независимых лет, чтобы в результате предложить обществу такое?", - возмутилась Соколова.

Артистка Анжелика Рудницкая отметила, что малый герб – идеальный.

"Современный и вне времени. Модный. Графический. Сдержанный. Лаконичный. Изысканный. Чего не скажешь об этой вариации", – написала Рудницкая в Facebook.

Политический эксперт Денис Гороховский также озвучил свои ассоциации с новым вариантом Большого государственного герба Украины.

"Новый герб Украины. Украина, по мнению авторов, это галичанский лев с эрегированным членом, архангел Михаил по другую сторону, маленький козак, который смотрит на все это и по три колоска на восток и на запад. Ну что ж, однозначно получилось очень символично", - написал Гороховский в соцсети.

Экс-нардеп и блогер Виталий Чепинога считает, что большому гербу кое-чего не хватает: "Чтобы у архангела изо рта якобы вылезают буквы "С новым годом!". А казак сверху: "С Рождеством, будьте здоровы!". А лев тоже: "Христос воскрес!" ...Герб должен создавать положительное настроение, праздничное. А так - нормально. Единственное замечание у меня к галицкому льву. Он чего-то смотрится таким расстроенным, как будто у него только что балалайку отобрали".

Бывший народный депутат Виктор Уколов считает, что утвержденный ранее проект большого герба Украины был намного лучше. А нынешний эскиз – "комикс", который к тому же еще и напоминает о коммунистах и СССР.

"Разница с тем комиксом, который слева принципиальная! Настоящий герб выполнен в трех цветах: золотом и голубом и малиновом (казацком). Герб-комикс имеет горчичный, синий и оттенок красного ближе к оранжевому. Это намек, что у нас были коммунисты?", - написал Уколов в Facebook.

"На настоящем гербе взрослый козацюра как с гравюры. На комиксе слева - схематическое мелкое изображение в красных шароварах (…) А на русского льва одели корону - это чтобы напоминало СС Галичина? Пшеница снизу напоминает также о Советский Союз. Нищету", - добавил он.



"У нас великолепный с точки зрения дизайна и эстетики герб. На все времена. Это не мы молодцы, просто иногда где-то везет (...) Нет, надо и тут внести лепту кугутства. Рюшечек, хуюшечек, козака, льва, мантикору, катоблепаса, мерседес, почти новый, не бит, не крашен и хер в двадцать сантиметров. Зачем?А шоб було. Гордиться", - написал Виктор Трегубов в Facebook.

"Отстаньте от национальных символов моей страны. Закажите себе личный герб, нанесите на плаг и засуньте поглубже. И гордитесь", - добавил он.

Другие пользователи соцсетей также разразились едкими комментрариями о относительно эскиза-победителя:

"По-моему, у галичанского льва таки не стоит. И поэтому он расстроен",

"Вибачайте, якщо що... може то у мене наслідки дєтськоі психотравми від союз мультфільму, але асоціації такі:

Конкурс на лучший эскиз Большого государственного герба Украины