Лидер прошедшей на местных выборах партии назвал Украину "недогосударством"

СБУ взялась за пророссийского блогера Шария / УНИАН

СБУ открыла уголовное производство против пророссийского блогера Анатолия Шария за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко и обнародовал скан-копию документа.

"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отметил Гончаренко.

Он добавил, что такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету Украины, и на это нельзя закрывать глаза.

/ Фейсбук А.Гончаренко

В комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS Анатолий Шарий прокомментировал решение СБУ.

"Пусть СБУ идет на х*й. Пусть идет возвращать Крым. Меня новости из недогосударства давно не злят, но изрядно веселят", - заявил Шарий.

Отметим, что по результатам местных выборов в Украине Партия Шария смогла преодолеть проходной барьеры в местные советы. В частности, представители этой партии оказались в городских советах крупных областных центров: Николаева, Запорожья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Окружной административный суд столицы Украины рассматривает исковое заявление некоего Виктора Шария о "бездействии" Минюста, который добивается запрета партии видеоблогера Анатолия Шария.