Логистический хаб должен работать: на Днепропетровщине ремонтируют дороги

В Днепропетровской области на дорогах государственного значения в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районах проводят ремонт. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.

"Днепропетровщина сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов", - отметили в ведомстве.

В САД подчеркнули, что пока никаких капитальных ремонтов не производится, выполняются работы исключительно по ликвидации аварийной ямочности ради безопасного проезда по автодорогам.

В ведомстве также добавили, что на 5 апреля вся дорожная инфраструктура Днепропетровщины работает стабильно. На государственных дорогах идет проверка документов.

Ограничение движения действует только на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье от с. Марьянское до с. Чертомлык.