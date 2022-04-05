Логистический хаб должен работать: на Днепропетровщине ремонтируют дороги

Пока никаких капитальных ремонтов не производится, выполняются работы исключительно по ликвидации аварийной ямочности ради безопасного проезда по автодорогам.
В Днепропетровской области на дорогах государственного значения в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районах проводят ремонт. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.
"Днепропетровщина сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов", - отметили в ведомстве.
В САД подчеркнули, что пока никаких капитальных ремонтов не производится, выполняются работы исключительно по ликвидации аварийной ямочности ради безопасного проезда по автодорогам.
В ведомстве также добавили, что на 5 апреля вся дорожная инфраструктура Днепропетровщины работает стабильно. На государственных дорогах идет проверка документов.
Ограничение движения действует только на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье от с. Марьянское до с. Чертомлык.