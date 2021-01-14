Ляшко рассказал о механизме получения сертификата вакцинации от COVID-19

Ляшко рассказал, как получить сертификат о прививке / УНИАН

Международное свидетельство о вакцинировании от коронавируса сможет выдавать каждый семейный врач, сейчас изучают механизмы этого процесса.

Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.

"Вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4250 пунктах прививок. Планируем сделать так, чтобы выдать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 мог каждый семейный врач, поэтому изучаем механизмы", - заявил Ляшко.

Он также рассказал, когда будет актуален паспорт вакцинации.

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"Только тогда, когда вы, например, захотите путешествовать в Великобританию, а она, скажем, поставит условие при пересечении государственной границы иметь при себе международное свидетельство о вакцинации", - отметил замминистра.

Ляшко объяснил, что тогда нужно будет обратиться к своему семейному врачу.

"У нас вакцинация будет проведена с внесением записи в электронную медицинскую карту пациента в Электронной системе здравоохранения, которую модерирует НСЗУ - пока мы разрабатываем такую ​​систему. Врач распечатает вам международный образец на английском или французском языке, поставит подпись и печать", - сказал замглавы Минздрава.

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