Ляшко рассказал о подготовке пожилых людей к прививке от COVID-19

Тестирование записи пенсионеров на прививку начнется со следующей недели.
Минздрав планирует провести тестирование записи и вызова пожилых людей на прививку от коронавируса, которое начнется со следующей неделе.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. Начало тестирования записи и вызова на прививки Ляшко объявил после визита в одну из больниц Борисполя.
"Информация, которую услышал от медиков уже легла в основу нового проекта распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 людей преклонного возраста", - сообщил он.
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Автор: Екатерина Трохимчук