Ляшко рассказал о подготовке пожилых людей к прививке от COVID-19

Ляшко рассказал о прививках для пожилых людей / УНИАН

Минздрав планирует провести тестирование записи и вызова пожилых людей на прививку от коронавируса, которое начнется со следующей неделе.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. Начало тестирования записи и вызова на прививки Ляшко объявил после визита в одну из больниц Борисполя.

"Информация, которую услышал от медиков уже легла в основу нового проекта распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 людей преклонного возраста", - сообщил он.