Людей спасают прямо из окон: в Павлограде вспыхнуло общежитие, есть пострадавшие

Пожар в Павлограде / Скриншот

В субботу, 23 января, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в общежитии по улице Заводской.

В здании проживает несколько сотен человек, жильцы срочно эвакуируются, сообщает местный сайт Бегемот.

По предварительным данным, возгорание началось на 3-ем этаже. Пламя распространилось на весь этаж.

"Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Эвакуация продолжается. Нескольких людей пожарные снимали с окон при помощи автолестницы. Есть пострадавшие, в том числе и дети, по предварительным данным, их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.

В Сети уже опубликовали видео горящего здания общежития. Пожарные спасают людей прямо из окон.

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