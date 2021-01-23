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Людей спасают прямо из окон: в Павлограде вспыхнуло общежитие, есть пострадавшие

23 января 2021, 12:50
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Возгорание началось на 3-ем этаже, пламя распространилось на весь этаж.

Пожар в Павлограде / Скриншот

В субботу, 23 января, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в общежитии по улице Заводской.

В здании проживает несколько сотен человек, жильцы срочно эвакуируются, сообщает местный сайт Бегемот.

По предварительным данным, возгорание началось на 3-ем этаже. Пламя распространилось на весь этаж.

"Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Эвакуация продолжается. Нескольких людей пожарные снимали с окон при помощи автолестницы. Есть пострадавшие, в том числе и дети, по предварительным данным, их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.

В Сети уже опубликовали видео горящего здания общежития. Пожарные спасают людей прямо из окон.

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Пожар в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
Павлоград Днепропетровская область масштабный пожар новости Украины
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