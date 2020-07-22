"Ведет себя как зверь": у Авакова рассказали, зачем Кривоша объявили психом

Задержание террориста в Луцке / vl.npu.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причину, для чего распространили информацию о том, что луцкий террорист Максим Кривош лечился в психиатрической больнице.

Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, это было сделано с целью вывести террориста из равновесия.

"Это было сделано специально, чтобы вывести из себя. Мои заявления о том, что он не дает воду людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем", — объяснил Геращенко.

Как известно, во время захвата автобуса с заложниками в Луцке Департамент уголовного розыска Нацполиции распространил информацию, что террорист Максим Кривош "находится на психиатрическом лечении".

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Позже глава МВД Арсен Аваков на брифинге сказал журналистам, что это неправда, и попросил не злить террориста.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали задержания террориста Максима Кривоша в Луцке.

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По его словам, Служба безопасности Украины решила проводить операцию даже после того, как террорист покинул автобус, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус. Заложниками были 13 человек. Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а мужчина задержан.

Максиму Кривошу 44 года, он дважды судим.