Маленькие братья из Винницкой области сбежали от отчима-тирана и прошли босиком 10 км

Детей нашли уже в соседней области.
Полиция Одесской области обнаружила при дороге двух детей - братьев 12 и 6 лет. Они шли пешком и босиком к бабушке из Винницкой области.
Как сообщили в полиции, дети прошли так 10 километров.
"О мальчиках в полицию сообщили рядовые граждане, которые ехали на автомобиле по трассе и обратили внимание, что они идут вдоль дороги без обуви и вовсе сами. Мы поехали к месту, на которое ориентировочно указали люди, и разыскали детей. При приближении машин они скрывались в придорожных насаждениях. Когда мы спросили, чего те боятся, услышали: возвращение домой в Винницкую область", - рассказали в полиции.
Малыши объяснили, что живут с младшей сестренкой, мамой и отчимом. Однако, по их словам, последний обижает детей, поэтому они решили сбежать из дома.
Мальчики направились к бабушке, которая живет в Балте Одесской области. Копы доставили их к родственнице, где они пробудут до выяснения всех обстоятельств.
Напомним, ранее в Черкасской области в селе Новое Мисто Уманского района 16-летняя девушка избила 43-летнего мужчину, после чего он умер. По словам обвиняемой в убийстве, она защищала семью своей подруги от отчима, который над ними издевался. Девушке грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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