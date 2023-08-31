Маленький богатырь: у украинского защитника родился сын с рекордным весом

Маленький Остап родился 30 августа. У ребенка вес 6 330 граммов, а рост – 65 сантиметров.

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У украинского защитника родился сын с рекордным весом / Коллаж: Главред, фото: Суспільне Рівне

В Ровенском роддоме у украинского защитника родился сын с рекордным весом. Ребенок весит более шести килограммов.

Как пишет "Суспільне", маленький Остап родился 30 августа, у Ангелины и Дмитрия это второй сын. На свет он появился через кесарево сечение. У ребенка вес 6 330 граммов, а рост – 65 сантиметров.

"Шок был такой, что многие врачи прибежали, чтобы узнать вес. Я думал, что до пяти килограммов будет. А весы показали 6 330. Я был шокирован. Он у меня на груди полтора часа пролежал, то почувствовал, тяжеловато было поддерживать рукой. И на руках чувствуешь, как носишь. Как трехмесячный ребенок", - поделился впечатлениями Дмитрий. видео дня

Супруги рассказали, что Богдану, старшему сыну Ангелины и Дмитрия, четыре года. Он родился с весом более четырех килограммов.

"Я думаю, что все-таки наследственность, потому что и мы были немаленькие. Я – 4 500, муж родился с весом четыре килограмма, его отец – 5 500. Уже легенды ходят", - заметила Ангелина.

36-летний Дмитрий – военнослужащий, родом из Полтавы. Мужчина ушел на войну в 2017 году. Ангелина – из Ровенской области. В браке они шесть лет.

"Если бы я не перевелся на Ровенщину, то детей бы не было вообще. Надо было что-то выбирать: или служба там, или служба на месте, но так, чтобы с семьей. Я не знаю как, но уже вся Украина знает, что родился такой казак большой", - отметил Дмитрий.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что у защитника Азовстали "Калины" родилась дочь. Его жена Антонина Паламар родила 2 июля. Девочку назвали Квитославой. Антонина назвала рождение дочери "подарком от Бога".

Также ранее Главред рассказывал, что украинская защитница, снайпер с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд 14 апреля родила девочку. На парных родах присутствовал папа ребенка – воин ВСУ Евгений Стипанюк.

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