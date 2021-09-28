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"Мама все решит": тиктокерши нагло оправдались за разгром съемного жилья в Одессе

28 сентября 2021, 15:56
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Группа подростков устроила погром в съемном жилье. Происходящее они записывали для ролика в TikTok.

Подростки разгромили жилье в Одессе / Скриншот

Получил продолжение скандал в Одессе, где группа подростков устроила погром в съемном жилье. Происходящее они записывали для ролика в TikTok.

Одна из участниц скандала уже нашла оправдание для своего поступка. Она обвинила арендодателя в том, что он сам предоставил жилье подросткам.

Кроме того, малолетняя тиктокерша заявила о том, что ее мама сможет решить сложившийся конфликт.

"Знаете, что сказала моя мама? Моей маме писали. Мама сказала: не *** было сдавать квартиру малолетним. По поводу этого можете даже и не писать, мама не даст ни копейки. А если дойдет дело до ментов, то поверьте, мама все решит, мне поможет", — сказала она.

Вместе с тем у другой участницы скандала другая точка зрения. Девушка утверждает, что жилье не ломали, а якобы разбили всего только две картины, а в Сети по этому раздули скандал.

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Ранее сообщалось о том, что в поселке Прилиманском подростки арендовали частный жилой дом и целенаправленно разгромили его. В какой-то момент они едва не завалили шкаф.

Все это подростки снимали на видео и публиковали в Сети.

В соцсетях пишут, что владельцы дома теперь ищут подростков и будут требовать компенсацию.

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