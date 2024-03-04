Масштабные изменения в Кабмине и перспективы 2024 года: главное из заявлений Шмыгаля

Премьер разъяснил ситуацию с финансовым положением Украины, перспективами своевременных выплат пенсий и евроинтеграцией.

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Шмыгаль дал большую итоговую пресс-конференцию / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Кабмина

В Украине готовятся к сокращению количества министерств. В Кабмине также надеются на продолжение помощи от США, передачу российских активов и членство в ЕС после победы - читайте на Главреде основное с пресс-конференции премьера Дениса Шмыгаля в понедельник, 4 марта.

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Задержек пенсий и зарплат не будет

Денис Шмыгаль рассказал, что на социальное финансирование в 2024 году в бюджет заложили 469 млрд. грн. Также 20 млрд грн было выделено на фортификацию и строительство оборонительных рубежей, 40 млрд грн - на приобретение беспилотников. Дефицит бюджета в этом году составляет более 20% ВВП - 37 млрд долларов.

Премьер-министр назвал конфискацию и использование российских активов в размере 300 млрд долларов приоритетом правительства на этот год.

Сейчас большинство партнеров поддерживают идею использования российских активов для восстановления Украины, также есть полная готовность к использованию доходов, полученных от замороженных активов, но это только первый шаг.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Количество министерств в Украине сократят на треть

Шмыгаль анонсировал оптимизацию должностей на госслужбе. По его словам, правительство уже начало работать в этом направлении - в 2024 году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

"Мы работаем над созданием Центра правительства. Министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства должен предоставлять соответствующие юридические шаги, поддержку, качественно и быстро готовить нужные министерствам документы", - сообщил Шмыгаль.

Это же в конце февраля анонсировал президент Владимир Зеленский, обосновывая решение экономией средств.

"Когда мы говорим о нагрузке, все зависит от нескольких вещей. У нас существует такой разговор с премьером, он базируется на дефиците денег. Если дефицит будет продолжаться, мы сделаем все, чтобы инфраструктура управления, не только Кабмина, уменьшилась", - объяснял глава государства на пресс-конференции 25 февраля.

На границе не было случаев блокирования военных грузов

На фоне недавних жалоб со стороны волонтеров относительно очередей на польско-украинской границе из военных грузов Шмыгаль сказал, что случаев непосредственного блокирования фур с помощью ВСУ зафиксировано не было. Так же не выявлено случаев блокирования гуманитарных грузов и горючего.

Премьер-министр уверяет, что причиной проблем польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси . Поскольку сейчас 90% украинского экспорта идет через порты Черного моря и Дуная, а менее 5% движется автомобильными дорогами.

Непосредственного контракта с Россией о транзите газа не будет - это принципиально

Шмыгаль обещает, что его правительство не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа в Европу, назвав решение "принципиальной позицией" властей.

Любые переговоры в таком случае будут вести сами европейские партнеры, "если ЕС это нужно", добавил он.

В случае, если никакого решения не будет, Украина будет использовать газотранспортную систему для своих целей.

Членство ЕС немедленно после победы

У Кабмина есть "большие надежды" насчет вступления Украины в ЕС немедленно после победы, отметил глава правительства. Он убеждает, что Киев со своей стороны выполняет все обязательства и уже выполнил "домашнюю работу".

"Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года", - высказался Шмыгаль.

"Восемь работающих должны обеспечивать одного воина"

Премьер Денис Шмыгаль также подтвердил, что правительство работает над системой бронирования в ВСУ. В настоящее время Кабмин прорабатывает конкретные критерии бронирования граждан.

В частности, речь идет об учете государством уровня уплаты налогов самим военнообязанным и предприятием и уровнем зарплаты (она должна быть выше средних показателей в соответствующей отрасли).

"У нас в стране люди должны делиться на две категории: защищающие страну или работающие и наполняющие бюджет. Мы уже посчитали соотношение налогов – не менее 1:8. Восемь работающих должны обеспечивать одного человека, рискующего своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше – это будет означать, что у нас не будет возможности обеспечивать наши Силы безопасности и обороны", - подчеркнул Шмыгаль.

Материал подготовила: Яна Ставская

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