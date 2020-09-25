Масштабный пожар в Харькове: жертв стало больше

В Харькове сегодня ночью потушили смертельный пожар.
Масштабный пожар в Харькове, вспыхнувший в двухэтажном многоквартирном доме, тушили семь часов, количество жертв возгорания возросло.
Пожар начался в четверг, 24 сентября, в 18:10, а был ликвидирован в пятницу, 25 числа, в 01:10, говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Госслужбы, количество жертв возгорания возросло до двух человек.
Причина пожара в Харькове пока неизвестна.
- Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 24 сентября загорелся двухэтажный многоквартирный дом, который находится по адресу ул. Конторская, 18.
- В ГСЧС сообщали, что пожар начался на втором этаже дома, а потом огонь перебросился на чердак и крышу.
- Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Во время тушения спасатели нашли одну жертву. Пожар в Харькове был локализован в 19:47.
Автор: Екатерина Присяжнюк