Масштабный пожар в Харькове: жертв стало больше

В Харькове возросло количество жертв пожара в многоквартирном доме / dsns.gov.ua

Масштабный пожар в Харькове, вспыхнувший в двухэтажном многоквартирном доме, тушили семь часов, количество жертв возгорания возросло.

Пожар начался в четверг, 24 сентября, в 18:10, а был ликвидирован в пятницу, 25 числа, в 01:10, говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Госслужбы, количество жертв возгорания возросло до двух человек.

Причина пожара в Харькове пока неизвестна.

В Харькове возросло количество жертв пожара в многоквартирном доме / dsns.gov.ua