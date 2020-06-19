УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В McDonald's назвали главное условие, при котором в ресторанах перейдут на русский язык

Меню самообслуживания по-прежнему останется на украинском языке.

19 июня 2020, 14:01
Макдональдс
В McDonald's готовы пойти на компромисс по языковому вопросу / УНИАН

На фоне скандала с отсутствием русскоязычного меню в сервисе онлайн-заказов McDonald's в Украине, в компании сделали заявление о готовности обслуживать своих клиентов на русском языке в том случае, если посетители их об этом попросят во время заказа.

Об этом рассказали в пресс-службе компании изданию The Page.

"Наши сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят", - отмечается в сообщении.

При этом позиция McDonald's касается языка общения покупателя с клиентом во время живого заказа и не относится к электронному меню самообслуживания.

Также в компании добавили, что основным языком обслуживания в ресторанах является украинский язык.

Напоследок в McDonald's подчеркнули, что если у клиентов возникают какие-либо проблемы, в том числе и с языком обслуживания, им помогут эксперты ресторана по гостеприимству.

Напомним, на днях в социальных сетях разразился скандал из-за языкового вопроса в сети ресторанов McDonald's. В сети возмутились отсутствием в электронном меню самообслуживания русского языка. Представители сети ресторанов в ответ заявили, что основным языком в сети McDonald's на территории Украины является украинский.

McDonald's скандал русский язык украинский язык
Сейчас вы просматриваете новость «В McDonald's назвали главное условие, при котором в ресторанах перейдут на русский язык». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:01
В McDonald's назвали главное условие, при котором в ресторанах перейдут на русский язык
13:11
В Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"
13:08
Красивое тело за 15 минут в день: Каменских поделилась лайфхаками
13:07
Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты Видео
12:55
Быстрое похудение: побочные эффекты
12:48
США жестоко проучили Кремль, Северный поток-2 навсегда мертв - эксперт
12:26
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли к 19 июня
12:25
Кибербуллинг: как распознать и защититься
12:21
В Киеве подскочило число больных коронавирусом: где нашли больше всего зараженных
12:05
Рада назначила нового министра экологии
11:59
Россия воспользуется хаосом в США и пойдет в наступление на Украину - Арестович Видео
11:52
Суд не смог оштрафовать Зеленского за поход в кафе на карантине: в чем причина
11:52
"Украина пыталась меня убить": опубликована книга со скандальными заявлениями Трампа
11:24
В Минздраве оценили возможность закрытия метро в Киеве
10:53
Боль в ухе: причины, сипмтомы и лечение
10:45
В Украине будут новые правила пользования мобильной связью: что нужно знать абонентам
10:39
В ГПУ рассказали, в чем обвиняют экс-президента Порошенко
10:32
Как обезопасить себя в общественном бассейне
10:20
"Потеря градуса": Киев зальет дождями – синоптик Видео
10:17
Как правильно собираться на пикник - список от Юлии Панковой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять