В McDonald's назвали главное условие, при котором в ресторанах перейдут на русский язык

В McDonald's готовы пойти на компромисс по языковому вопросу / УНИАН

На фоне скандала с отсутствием русскоязычного меню в сервисе онлайн-заказов McDonald's в Украине, в компании сделали заявление о готовности обслуживать своих клиентов на русском языке в том случае, если посетители их об этом попросят во время заказа.

Об этом рассказали в пресс-службе компании изданию The Page.

"Наши сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят", - отмечается в сообщении.

При этом позиция McDonald's касается языка общения покупателя с клиентом во время живого заказа и не относится к электронному меню самообслуживания.

Также в компании добавили, что основным языком обслуживания в ресторанах является украинский язык.

Напоследок в McDonald's подчеркнули, что если у клиентов возникают какие-либо проблемы, в том числе и с языком обслуживания, им помогут эксперты ресторана по гостеприимству.

Напомним, на днях в социальных сетях разразился скандал из-за языкового вопроса в сети ресторанов McDonald's. В сети возмутились отсутствием в электронном меню самообслуживания русского языка. Представители сети ресторанов в ответ заявили, что основным языком в сети McDonald's на территории Украины является украинский.