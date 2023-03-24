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Медленные поставки западного оружия для ВСУ тормозят подготовку контрнаступления - Washington Post

24 марта 2023, 12:11
Западная военная техника поступает в распоряжение ВСУ не очень быстро и это тормозит организацию контрнаступления, сообщает The Washington Post.
Танки леопард, Украина
Эксперты предупреждают, что не стоит впадать в излишний оптимизм - WP / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Невысокая скорость поступления западной военной техники в распоряжение ВСУ тормозит подготовку организации контрнаступления. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

"Обе стороны готовятся к весенним боевым действиям, которые могут определить исход войны, а Украине по-прежнему не хватает оружия, чтобы полностью изгнать российских захватчиков со своей территории", – утверждают журналисты.

Они также цитируют недавнее заявление недавнего руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебу, который отметил, что преимущество на фронте имеет сторона, к которой быстрее поступают все новые и новые ресурсы.

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"Чем быстрее мы получим достаточное количество снарядов, тем больше жизней украинцев удастся спасти; чем эффективнее будут оборонительные и контрнаступательные операции ВСУ, тем быстрее Украина сможет положить конец этой войне и восстановить мир", – подчеркнул дипломат.

Бойцы ВСУ, пишут журналисты, которые находятся непосредственно на линии фронта, оценивают планы Белого дома по поставке танков Abrams "со сдержанным энтузиазмом". К примеру, один из командиров 17-й отдельной танковой бригады (позывной "Волк") сказал, что поставка этих танков актуальна для солдат, но только если Пентагон пришлет не только модели М1А2, но и все последующие модификации.

Кроме того, Украина нуждается в боевой авиации для поражения военных целей, которые пока находятся за пределами досягаемости ВСУ.

Некоторые сторонники Киева в последние недели явно активизируются в плане помощи. К примеру, На этой неделе Великобритания подтвердила, что отправляет Украине танковые боеприпасы с обедненным ураном, который помогает пробить танковую и другие виды брони.

Но эксперты предупреждают, что не стоит впадать в излишний оптимизм − поставки, которые уже были обещаны ВСУ Западом, могут столкнуться с дальнейшими задержками.

Один европейский дипломат на условиях анонимности выразил надежду WP, что после заявлений Польши и Словакии о передаче Украине истребителей МиГ-29 другие страны также будут поставлять Киеву боевые самолеты.

"Главное значение польских самолетов: разбить стеклянный потолок — показать, что предоставление истребителей не является табу и не приведет к Третьей мировой войне", — сказал он.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным по состоянию на сегодня нужны дополнительные артиллерия, снаряды, самолеты и танки, чтобы выгнать российских оккупантов с территории нашего государства. Сейчас ощущается дефицит с этими видами вооружения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое.

3 марта США объявили о новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.

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