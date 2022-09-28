Мер Мелитополя озвучил реальную явку на псевдореферендум

Сколько граждан проголосовало на псевдорефендуме / Коллаж УНИАН

Псевдореферендум россиян в Запорожской области посетили всего лишь 0,5% жителей оккупированных территорий. Это стало возможным благодаря сопротивлению гражданских, говорится в заявлении мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Вчера был такой факт, который уже может видеть все наше государство, когда россияне опубликовали количество людей, пришедших на голосование. Они декларируют, что фейковый "референдум" проходил во всей Запорожской области, а если взять все опубликованные ими цифры можно смело сказать, что по их данным проголосовало 0,5% тех людей, которые должны голосовать", - заявил Федоров.

Мэр пояснил, что столь низкая явка обеспечивалась сопротивлением местных, которые не принимали участие в фейковом "референдуме".

По словам Федорова, несмотря на этот фарс, власти продолжат начислять пенсии, зарплаты и другие выплаты.

Фейковые "референдумы" России в Украине

Россия в сотрудничестве с коллаборантами в период с 23 по 27 сентября провела незаконные "референдумы" в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Там нарисовали "результаты", согласно которым захваченные регионы якобы хотят "войти в состав РФ". Российская Госдума намерена уже 3-го октября собраться, чтобы, мол, "утвердить" незаконные псевдореферендумы.

До этого президент страны-агрессора Владимир Путин, который объявил мобилизацию в России, заявил, что Москва собирается признать свои фейковые "референдумы". Кремль намерен аннексировать украинские территории.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва хочет быстро провести, дескать, "референдумы", через свою законодательную базу. Цель – "присоединить" оккупированные районы Донбасса, Запорожчины и Херсонщины к РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что так называемые "референдумы" на захваченных территориях закрывают окно возможностей для дальнейших переговоров Киева и Москвы. По словам Зеленского, Путин показал, что не намерен прекращать войну.

Смотрите видео ТСН – Россия под дулами автоматов собирала украинцев на "референдумы"