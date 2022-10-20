"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о причастности Украины к подрыву Крымского моста

Зеленский прокомментировал подрыв Крымского моста / Коллаж фото Офис президента, Telegram

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал подрыв Крымского моста, после чего РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Он отметил, что украинская сторона "этого не заказывала". Об этом он заявил во время разговора с канадскими журналистами, сообщает CTV News.

Таким образом президент опроверг заявления РФ о якобы причастности Украины к подрыву моста.

"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал Владимир Зеленский.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

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