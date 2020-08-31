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"Микробы и бактерии": Зеленский жестко прошелся по "слугам народа"

31 августа 2020, 17:53

Некоторые люди забыли, как они попали в Слугу народа, подчеркнул президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский оценил деятельность отдельных скандальных представителей партии Слуга народа.

Как подчеркнул он в ходе съезда Слуги народа в Киеве, такие политики являются "микробами и бактериями", передает РБК-Украина.

Глава государства уверен, что отдельные представители его политической силы не будут заметны "на пути к успеху".

В то же время президент обратил внимание на то, что в парламентской фракции Слуга народа допускают ошибки, однако потом нардепы находят мужество в этом признаться и после этого исправляются.

"И ничего страшного нет. Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они - микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что партия Слуга народа представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.

Процедура выдвижения кандидатов прошла в ходе VII внеочередного съезда Слуги народа.

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На мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Владимир Зеленский Слуга народа новости Украины
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