Минздрав потратит миллионы на коронавирусные лекарства, против которых выступают в ВОЗ

Минздрав потратит миллионы на коронавирусные лекарства - в ВОЗ против, / Reuters

Руководство Всемирной организации здравоохранения утверждает ‒ у них вызывает озабоченность то, что украинский Кабмин выделил 125 миллионов гривен на препараты от коронавируса COVID-19, эффективность которых не доказана.

Об этом сообщает портал Левый берег со ссылкой на фотокопию письма руководителя регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге направил в Минздрав в понедельник, 28 декабря. Как пишет Клюге, властям Украине нужно пересмотреть свою практику назначения / закупки экспериментальных лекарств от COVID-19.

А бюджет в размере 125 миллионов гривен (примерно 4,3 миллиона долларов США), считают в ВОЗ лучше направлять на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов.

Руководитель Минздрава Максим Степанов, в свою очередь, дал оперативный комментарий по поводу данной информации.

"Речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств Иммуноглобулин и Тоцилизумаб. Эти два лекарственные средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Этот протокол составляется нашими лучшими ведущими специалистами нашей страны, каждый день лечат украинцев, больных COVID-19, спасают их жизни. Если украинские специалисты, используя это, спасают жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали", ‒ заявил он.

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