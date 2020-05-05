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Многомиллионная сделка: Украина продала одно из крупнейших предприятий

5 мая 2020, 19:53

После предыдущего неудачного аукциона предприятие Киевпассервис успешно ушло с молотка.

Киевпассервис продан на аукционе

Фонд государственного имущества Украины провел 4 марта аукцион, в результате которого почти за 231 миллион гривен был продан Киевпассервис. Это одно из крупнейших предприятий, осуществляющих предоставление услуг перевозчикам и пассажирам.

"4 марта успешно завершился аукцион по продаже Киевпассервиса - одного из крупнейших предприятий по оказанию услуг перевозчикам и пассажирам. Объект будет передан новому владельцу за 230 897 987 грн", - уточнили в Фонде госимущества.

Как сообщают в ФГУ, к аукциону проявили интерес 3 участника. Во время торгов сумма предприятия возросла почти на 18%.

Также в Фонде напомнили, что еще в августе 2019 года, когда прошел предыдущий аукцион, заинтересованных в покупке предприятия не было.

"Однако на этот раз новый подход в раскрытии информации о предприятии и сотни страниц опубликованных документов позволили заинтересовать инвесторов", - добавили в Фонде госимущества.

Украинский политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк прокомментировал данную сделку, подвергнув власти жесткой критике. По его словам, вместо развития социальной политики, правительство продает предприятия.

Анатолий Октисюк
Анатолий Октисюк / Facebook

"Шайка жуликов и мародеров во главе с Председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко за бесценок продают украинские государственные предприятия западным олигархам. Вместо того, чтобы навести порядок и дать украинцам работу и достойные зарплаты, эти бандиты с молотка все продают", - считает аналитик, предположив, что следующая власть отменит эту сделку.

Предприятие Киевпассервис создано государством в 2005 году. Решение о включении компании в список объектов, подлежащих приватизации, было принято правительством Гройсмана в 2015 году. В структуру предприятия входят Центральный автовокзал Киева, 24 автостанции на территории города и 19 автомобильных станций в области.

Ранее Минюст принял решение о продаже легендарного в советские времена завода видеопленок.

Украина экономика политика Киев Киевпастранс мнение
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