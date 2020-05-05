Многомиллионная сделка: Украина продала одно из крупнейших предприятий

Киевпассервис продан на аукционе

Фонд государственного имущества Украины провел 4 марта аукцион, в результате которого почти за 231 миллион гривен был продан Киевпассервис. Это одно из крупнейших предприятий, осуществляющих предоставление услуг перевозчикам и пассажирам.

"4 марта успешно завершился аукцион по продаже Киевпассервиса - одного из крупнейших предприятий по оказанию услуг перевозчикам и пассажирам. Объект будет передан новому владельцу за 230 897 987 грн", - уточнили в Фонде госимущества.

Как сообщают в ФГУ, к аукциону проявили интерес 3 участника. Во время торгов сумма предприятия возросла почти на 18%.

Также в Фонде напомнили, что еще в августе 2019 года, когда прошел предыдущий аукцион, заинтересованных в покупке предприятия не было.

"Однако на этот раз новый подход в раскрытии информации о предприятии и сотни страниц опубликованных документов позволили заинтересовать инвесторов", - добавили в Фонде госимущества.

Украинский политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк прокомментировал данную сделку, подвергнув власти жесткой критике. По его словам, вместо развития социальной политики, правительство продает предприятия.

Анатолий Октисюк / Facebook

"Шайка жуликов и мародеров во главе с Председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко за бесценок продают украинские государственные предприятия западным олигархам. Вместо того, чтобы навести порядок и дать украинцам работу и достойные зарплаты, эти бандиты с молотка все продают", - считает аналитик, предположив, что следующая власть отменит эту сделку.

Предприятие Киевпассервис создано государством в 2005 году. Решение о включении компании в список объектов, подлежащих приватизации, было принято правительством Гройсмана в 2015 году. В структуру предприятия входят Центральный автовокзал Киева, 24 автостанции на территории города и 19 автомобильных станций в области.

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