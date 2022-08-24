"Могут грохнуть иностранца": Арестович пояснил, почему РФ так и не решилась на удар по Киеву

Арестович рассказал, почему РФ не решилась на удары по Киеву / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему Россия в среду, 24 августа, на День Независимости, так и не рискнула нанести ракетный удар по Киеву.

По словам Арестовича в эфире программы Марка Фейгина, в первую очередь, в столице "действительно сильная ПВО",

"Также в Киеве слишком много иностранцев. Грохнуть какого-нибудь американского или немецкого дипломата – это не то, что им нужно", - отметил он.

Кроме этого, у России осталось не так уж много оружия, а также враг ищет переговоров и примирения.

"Еще момент...Тот факт, что Украине на этой неделе не дали новых HIMARS, является следствием внутренней борьбы в США, - отметил Алексей Арестович.

По его словам, западные журналисты говорят ему, что "не понимают, что происходит" с HIMARS.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на какие-либо уступки России по территориям. По словам чиновника, Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство будет восстанавливать свою территорию в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в скором времени на фронте могут произойти "очень острые события". Оккупанты пока не готовы вывести свои войска с территории Украины, но ВСУ настроены на освобождение всех захваченных россиянами земель. Обострение может произойти и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил дальнейшие переговоры Украины с Россией. Но для этого Москва должна выполнить ключевое условие Киева – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

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