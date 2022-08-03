Морпехи устроили засаду на Донбассе: уничтожили 15 оккупантов и взяли пленных

Морпехи устроили засаду на Донбассе, уничтожив 15 оккупантов / Фото: mil.gov.ua

На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду и уничтожили 2 БМП-2, танк, 15 оккупантов и взяли 3 пленных, сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

"Личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок продолжает наносить потери российским оккупантам и делать все возможное, приближая победу Украины. На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных", - говорится в сообщении в Telegram.

Также отмечается, что на Херсонском направлении артиллерия подбила вражеский танк, который находился в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двух пленных.

"Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Потери врага уточняются", – заявили в ВМС и добавили, что почти все пленные – принудительно мобилизованные из "ДНР".

"Что в очередной раз демонстрирует все "преимущества" жизни под российской оккупацией. Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят, как скот на смерть, и иногда даже не выдают средства защиты. Исходя из этого, у таких мобилизованных выбор не велик. Погибнуть от украинского оружия или быть расстрелянными своими. Однако есть и третий вариант – сдаться в плен. Украинцы уважают международное право, поэтому несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают", - сказано в сообщении.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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