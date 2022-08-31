Мощные удары ВСУ: на Херсонщине уничтожены базы и колонна РФ с десятками оккупантов

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада / Фото УНИАН

В среду, 31 августа, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по российским оккупантам на Южном направлении.

Силы обороны юга попали в базирование российских военных в районе Чернобаевки, Новой Каховки, Широкой Балки, сообщил спикер ОК Пивдень Владислав Назаров в Telegram.

Он подчеркнул, что украинские защитники нанесли удары по складу боеприпасов в Новой Каховке и колонне РФ, которая двигалась по шоссе в районе Олешек.

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Подтверждены потери рашистов в количестве 65 человек.

Напомним, в среду, 31 августа, в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.

При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.

Как известно, Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском. В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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