Мощный удар артиллерии НГУ: бронетехнику РФ смешали с землей вместе с оккупантами

Украинские защитники ударили по позициям оккупантов / Facebook Роман Бочкала

Защитники Украины продолжают наносить огневое поражение оккупационным войскам Российской Федерации.

Об очередных успешных действиях украинских воинов рассказали в Facebook Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что артиллерия Национальной гвардии Украины уничтожила вражеские танки, БМП, командно-штабную машину и позиции противника.

Добавим, что бойцы НГУ осуществили результативные действия на южном направлении.

Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск.

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