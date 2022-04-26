Мощные взрывы и клубы дыма: подробности удара оккупантов РФ по Запорожью

В соцсетях местные жители подтвердили информацию о ракетном обстреле города.
Во вторник утром, 26 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
Обстоятельства обстрела города рашистами выясняются, говорится в сообщении областной военной администрации.
"Запорожье! Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - сказано в сообщении.
Подробности мощных взрывов в Запорожье
В свою очередь в соцсетях местные жители подтвердили информацию о ракетном обстреле города. Около семи утра запорожцы услышали взрывы.
Пользователи публикуют фотографии, на которых зафиксированы клубы дыма после взрывов в Запорожье.
Ракетный удар РФ по Одессе
Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.
Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.
Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.
Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 8 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.
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