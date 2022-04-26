Мощные взрывы и клубы дыма: подробности удара оккупантов РФ по Запорожью

РФ нанесла удар по Запорожью

Во вторник утром, 26 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Обстоятельства обстрела города рашистами выясняются, говорится в сообщении областной военной администрации.

"Запорожье! Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - сказано в сообщении.

Подробности мощных взрывов в Запорожье

В свою очередь в соцсетях местные жители подтвердили информацию о ракетном обстреле города. Около семи утра запорожцы услышали взрывы.

Пользователи публикуют фотографии, на которых зафиксированы клубы дыма после взрывов в Запорожье.

/ Молния

Ракетный удар РФ по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 8 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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