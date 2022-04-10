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"Мы как фашисты": в Сумской области нашли дневник российского оккупанта

10 апреля 2022, 00:06

Оккупант признался, что своровал сумки и блендер для жены.

Дневник оккупанта / Telegram Алексей Гончаренко

В Сети появился дневник российского оккупанта, найденный в освобожденном Тростянце в Сумской области. Оккупант рассказал о грабежах, трупах и любви к своей жене.

Фото и цитаты из дневника опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Гончаренко рассказал, что записи обрываются на самом интересном месте, и, вероятнее всего, автор дневника погиб.

Также Гончаренко обратил внимание, что российский военнослужащий спокойно перескакивает с трупов и раненых на звонки своей жене.

"03.03.22. Прошло 11 дней со дня отъезда, мы закрепились в городе. Выглядит тут все ужасно. Мы как фашисты, разграбили все магазины, повыбивали стекла. Люди нас боятся. Второй день слушаем украинское радио, нас называют оккупантами. Позвонил своим близким. Они так рады меня услышать, а я-то как рад их услышать! Скоро вернусь", - пишет оккупант.

Он признается, что своровал сумки и блендер для жены.

"04.03.22. Установили ПСНР (переносная станция наземной разведки) на здании. На удивление, все дело было с аккумулятором, но засечь никого не смогли... Увидел труп, шокирован. Не увидел Костю. Скучаю по своей жене... Время 20:00, мы заселяемся в магазин. Жене взял две сумки украинские и блендер. Хочу побольше ей привезти, но нет уже ничего. Все украли", - говорится в записках оккупанта.

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