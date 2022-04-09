Украинский спецназ захватил мощную гаубицу Мста-Б оккупантов

Гаубица МСТА-Б/ Facebook / CCО

Бойцы украинских Сил специальных операций захватили несколько российских бронетранспортеров и гаубицу МСТА-Б со всем боекомплектом. Об этом написало командование ССО в социальной сети Facebook.

"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в тексте.

Справка.

152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" еще советской разработки. И она предназначена для того, чтобы уничтожать тактические средства ядерного нападения, подавлять артиллерийские и минометные батареи, танки и другие бронированные средства, разрушать полевые фортификационные и другие оборонительные сооружения, подавлять живую силу и огневые средства, пункты управления, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, для обеспечения автоматизированного управления огнем артиллерийских дивизионов, вооруженных "Мста-Б", специально были разработаны комплексы "Фальцет" и "Капустник".

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Напомним, ранее Вооруженные силы Украины захватили редкий трофей – новую российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В".

Новостью и фотографиями этой установки, а также другой трофейной военной техники, поделился Генштаб ВСУ в Facebook.

"Разработанная в 2014 году новейшая для России система обеспечивает скоростную спутниковую связь между подразделениями", – рассказали в Генеральном штабе.

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