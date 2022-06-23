На Донбассе украинская авиация покрошила позиции оккупантов и укрепрайон

Украинская авиация накрыла огнем позиции врага на Донетчине / СБУ, Воздушные силы ВСУ

Украинские пилоты покрошили позиции врага на Донетчине. Авиударами был уничтожен один укрепрайон оккупантов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По позициям ротно-тактической группы оккупантов ударили ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

В Воздушных силах призывают не трогать взрывоопасные предметы. Так, например, в Винницкой области лесничие нашли российскую крылатую ракету "Калибр". Ее сбили украинские военные.

"Боевая часть ракеты цела, а значит – "Калибр" был сбит зенитной ракетой на пути к цели. Напоминаем, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасные вещи. Боевая часть найденной ракеты составляет 400 килограммов. При их обнаружении сразу сообщайте органы власти, полицию или военных", - говорится в сообщении.

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Напомним, как сообщили в Генштабе, ВСУ отбили наступление оккупантов в нескольких местах на трех направлениях фронта-Славянском, Бахмутском и Новопавловском. В то же время сейчас идут бои вблизи Краснополья, в Северодонецке и Тошковке. Также враг ведет штурм в районе Врубовки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Североатлантического альянса должны предоставить украинской армии больше тяжелого вооружения для противостояния России. При этом все государства должны быть готовы помогать Украине длительное время.

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