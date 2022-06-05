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На Херсонщине пьяные боевики "ДНР" застрелили супругов ради развлечения

5 июня 2022, 19:20

Светлана и Сергей не могли выехать из Высокополья, поскольку живут вместе с пожилыми родителями жены.

На Херсонщине боевики "ДНР" застрелили супругов ради развлечения / Facebook высокопольская община

В Херсонской области пьяные российские оккупанты убили супружескую пару. 50-летнюю Светлану и 52-летнего Сергея Ланевич расстреляли прямо во дворе.

Пьяные "военные ДНР" ворвались к ним 1 июня. Что они хотели – точно никто не знает, пишет "Обозреватель".

"Мне рассказывали, что 31 мая этих "ДНРовцев" должны были менять. Они стояли в нашем поселке уже с 13 марта. Видимо, они отмечали это событие. Люди говорят, что они ходили по этой улице из дома в дом, искали какую-то женщину. Потом зашли во двор к родителям Светланы. Она и Сергей были во дворе. После этого раздались выстрелы и сильный крик пожилой мамы Светланы. Они не просто расстреляли людей, они еще сделали контрольные выстрелы им в голову. Двор был в крови", – рассказала глава Высокопольской ТГ Анна Кучмяк.

Светлана и Сергей не могли выехать из Высокополья, поскольку живут вместе с пожилыми родителями жены. Отец Светланы вовсе инвалид, прикован к постели. Мама ее раньше работала в больнице в лаборатории.

Читайте такжеГотовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – Ким"На следующий день односельчане помогли похоронить Светлану и Сергея. Это чудесная семья. Сергей возглавлял районную соцзащиту. А раньше был депутатом районного совета двух созывов. Очень грамотный человек, всегда всем помогал. Это страшное горе", – говорит местная жительница.

Глава ТГ также рассказывает, что Свелана и Сергей были счастливой парой, всегда улыбались, у них было много друзей. "Светлана красивая женщина, всегда за собой ухаживала, прекрасно выглядела", – говорит Шостак-Кучмяк.

Отметим, что в прокуратуре уже начали досудебное расследование жестокого убийства супругов. Уголовное производство возбудили по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 1 июня 2022 года в пгт Высокополье военный армии РФ расстрелял безоружных мужчину и женщину в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений супруги погибли на месте", – говорится в сообщении.

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