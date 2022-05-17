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На Херсонщине снайпер агрессоров подло застрелил волонтера, вывозившего людей из оккупации

17 травня 2022, 21:37

Как сообщает друг убитого, что пуля оккупанта попала тому в голову, когда он на своей машине вывозил из захваченного региона двух женщин с детьми.

Херсон
На Херсонщине снайпер агрессоров подло застрелил волонтера / Соцсети и ua.depositphotos.com

Во временно оккупированной россиянами Херсонщской области снайпер оккупантов убил предпринимателя и волонтера Антона Кушнира. Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета и коллега застреленного волонтера Иван Бебко на своей странице в Facebook.

Он сообщает, что пуля оккупанта попала в голову мужчине, когда он на своей машине вывозил из захваченного региона двух женщин с детьми.

"Антон возил лекарства в Херсон, а также вывозил на своем автомобиле семьи из оккупированных территорий. У убитого волонтера осталось четверо детей", – написал Бебко.

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Напомним, ранее в Черниговской области российские оккупанты выстрелили в голову местному жителю Николаю Куличенко. Но мужчине удалось выжить - пуля прошла навылет. Несмотря на связанные руки он выбрался из могилы, в которой его похоронили путинские солдаты вместе с его двумя братьями.

"Здесь были мы с братьями и еще раненые солдаты. Через несколько суток нас повезли на расстрел. Нам завязали глаза и руки за спиной, а потом выстрелили в головы. Сначала моему старшему брату, потом младшему – Диме. Сбросили в могилу, я упал последним", – рассказал Николай.

У Николая пуля прошла через щеку навылет и не затронула жизненно важные органы. Несмотря на связанные руки и кровотечение, ему удалось выбраться из могилы и добраться до ближайшего села пешком.

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Автор: Егор Бунин
новости Херсона новости Украины война России и Украины
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